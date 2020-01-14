В Facebook распространяют "фейк" о серийном убийстве под Олайне: полиция просит не верить и не делиться этой информацией

За последние дни в Госполицию обратилось множество латвийцев, просящих разъяснить, имеется ли повод для беспокойств в связи с распространяющимися среди жителей окрестностей Олайне слухами о якобы имевшем место убийстве сразу нескольких человек. Число жертв в различных версиях составляло от двух до четырех. Информация подобного рода даже появилась на группе жителей Олайнского края в Facebook. В связи с этим Госполиция указывает, что речь идет о неверной информации.

В распоряжении правоохранительных органов есть данные лишь об одном случае, произошедшем в конце прошлой недели — в Паролайне была найдена мертвая женщина с признаками насильственной смерти. Однако на данный момент нет оснований полагать, что это ЧП могло быть связано с каким-либо серийным убийством.

Что касается случая с мертвой женщиной, то ее травмой головы нашли рано утром 11 января неподалеку от железнодорожной станции. Полиция ведет следствие. На данный момент есть основания полагать, что причиной убийства стал бытовой конфликт.

"Сейчас нет основания полагать, что произошедшее было серийным убийством. К тому же инфомация или достойные доверия сигналы о других случаях пострадавших или погибших насильственной смертью людях в данном округе не получены. На данный момент у жителей Олайнского края нет причин чувствовать себя в опасности", — прокомментировали ситуацию в Госполиции.

Полиция призывает не распространять непроверенную информацию и напоминает, что за официальными данными можно следить на сайте vp.gov.lv и в профилях Госполиции в социальных сетях.