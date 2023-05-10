В Финляндии расследуют незаконный ввоз крупной партии сигарет из Эстонии и Латвии

Финская таможня в сотрудничестве с эстонскими госучреждениями расследуют ввоз на территорию страны крупной партии нелегальных сигарет из Эстонии и Латвии.

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Спрятанные в посылках с коммерческим грузом сигареты не были задекларированы и за них не были уплачены налоги. Размеры налогового мошенничества составляют два миллиона евро.

Всего было задержано два груза, в которых находилось почти полмиллиона сигарет. Эти посылки были проверены в связи с уголовным делом, которое было возбуждено по подозрению в незаконном ввозе в Финляндии шести миллионов сигарет в период с марта по декабрь 2022 года.

Часть контрабанды — подделка. Сигареты планировалось реализовать на территории Финляндии.

По делу в Финляндии и Эстонии задержаны пять человек, из которых в отношении четверых избрана мера пресечения — арест.

В связи с санкциями в отношении России значительно уменьшилось движение на восточной границе Финляндии, поэтому преступники ищут другие возможности для транспортировки контрабандных грузов, отметили в финской таможне.