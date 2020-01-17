В Финляндии судят выходца из Латвии за подготовку взрыва в толпе иностранцев

16 января в Финляндии началось рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре Хельсинки. Как отмечает Iltalehti, взрыв был запланирован на конец 2018 года.

По данным следствия, акт массового насилия из идеологических соображений мужчина планировал совершить в новогоднюю ночь в толпе иностранцев, исповедующих не характерную для коренного населения Финляндии религию. Тестовый взрыв он осуществил в октябре 2018-го, пишет "Фонтанка.ру".

Подсудимый отрицает обвинения в подготовке преступления против жизни и здоровья, признавая только факт скачивания инструкции по сборке взрывного устройства в даркнете и пьяный разговор с коллегой, в котором раскрыл свои намерения взорвать бомбу.

В ходе предварительного следствия мужчина заявлял, что хочет, чтобы представители различных культур и религий находились вместе. По его мнению, они должны "быть там, где их место". А в Европе должна быть "европейская культура".

По данным местного регистра, у подсудимого нет в Финляндии домашнего адреса. Как пишет Helsingin Sanomat, ранее он жил в Латвии.