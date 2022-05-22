В Гаркалнской волости пропал без вести 20-летний юноша

Саулкрастский участок Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Арсения Астапова 2002 года рождения.
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22 мая около 10.00 юноша вышел из дома в Ропажском крае Гаркалнской волости (улица Лиедага) и до сих пор не вернулся. Астапов также не сообщил о своем местонахождении.
Приметы Арсения Астапова: рост 175 см, спортивного телосложения, короткие светлые волосы.
Полиция призывает всех, кто видел этого юношу или знает его возможное местонахождение, сообщить по номеру 110.
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