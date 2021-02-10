В Германии избит и ограблен 35-летний гражданин Латвии

В немецком городе Диллинген (федеральная земля Бавария) в минувшее воскресенье избили и ограбили латвийца, приехавшего из Риги в гости к приятелю. Полиция начала уголовный процесс и начала поиск нападавших.

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По данным Stadt Zeitung, нападение произошло в районе улицы Казернвег: на латвийца напали трое незнакомцев. Однако он смог отбить нападение и даже ударить одного из своих обидчиков. Спустя несколько часов хулиганы снова напали на приезжего, к той поре их компания увеличилась уе до 12 человек.

Потерпевший рассказал, что его били и пинали, а затем отобрали деньги и обручальное кольцо. Своих обидчиков латвиец описал как молодых парней в возрасте 18 — 25 лет, вместе с ними были также двое мужчин старшего возраста.