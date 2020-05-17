В Германии во время конфликта убит 38-летний гражданин Латвии

Полиция и прокуратура Нижней Саксонии расследуют смерть 38-летнего латвийца в городе Квакенбрюк.

Согласно информации телеканала NDR 1, в субботу вечером в одном из домов произошел конфликт, в который были вовлечены несколько человек. Поскольку в доме раздавались крики, соседи вызвали полицию.

Приехавшие по заявленному адресу стражи порядка обнаружили потерявшего сознание человека, у которого констатировали колотые и резаные раны. Изначально мужчину удалось реанимировать, однако вскоре после этого сон скончался в больнице.

На месте происшествия задержаны четверо мужчин. Полиция выясняет подробности трагедии, по делу начат уголовный процесс.