В Германии задержали банду контрабандистов: возили гастарбайтеров по полученным в Латвии рабочим визам

По данным правоохранительных органов Германии, в результате широкомасштабной операции с использованием полицейского вертолета в ряде городов ФРГ задержали группу лиц, которые незаконно ввозили гастарбайтеров, получивших рабочие визы в Латвии.

Как отмечает Radio Oberhausen, в среду утром обыски прошли в Крефельде, Оберхаузене, Кельне и Штралене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). По мнению полиции, организаторами преступной схемы являются пара из Германии (55 и 53 года), британец (51 год), украинец (40 лет) и латвиец (41 год).

Следствие предполагает, что гастарбайтеры — граждане Украины, Казахстана и Таджикистана — через латвийское агентство по трудоустройству получили латвийские рабочие визы, а затем иностранцев незаконно отправили на работу в Германию. Всего во время проверок на различных объектах полиция задержала 47 человек. Следствие продолжается.