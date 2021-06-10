В Германии задержали наркодилера из Латвии: он пытался скрыться

В минувшую среду в Крефельде (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) был задержан 51-летний наркоторговец из Латвии.

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По информации немецких СМИ, мужчину остановили в то время, когда он управлял электросамокатом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во время проверки он заметно нервничал, вырвался от стражей порядка, бросил на крышу автозаправки носок, после чего попытался скрыться, однако был задержан.

При проверке у него нашли несколько тысяч евро наличными, а в носке он прятал кокаин и героин. В полиции пояснили, что задержанный им хорошо знаком, поскольку и раньше он попадался на преступлениях, связанных с наркотиками. Начато следствие.