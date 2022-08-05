В Госполиции — структурные реформы: что известно об изменениях в Главном управлении уголовной полиции

В Главном управлении уголовной полиции Латвии этим летом произошли структурные изменения. Реформы были проведены с целью с целью повышения потенциала и эффективности борьбы с преступностью.

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Изменения затрагивают и саму структуру: появились новые управления, некоторые управления объединены путем слияния. Пересмотрены также списки функции и должностей в управлениях и подведомственных им структурах.

В качестве нового структурного подразделения в структуре Главного управления уголовной полиции (ГУУП) появилось Управление по борьбе с киберпреступностью, которое фактически начало свою работу уже с 1 августа текущего года. Также в состав главного управления входит Управление криминалистики Госполиции.

В подчинение Главного управления уголовной полиции включены семь управлений, каждое из которых специализируется на расследовании и предупреждении конкретных преступлений, а также одно бюро.

По мнению начальника Главного управления уголовной полиции Андрея Гришина, проведенные реформы придадут новые силы и энергию работе полиции, а также укрепят ее позицию.

В целях обеспечения более эффективной борьбы с организованной преступностью объединены Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления уголовной полиции и Управление уголовного разведки, в результате чего было создано

Управление по борьбе с тяжкими преступлениями и серийными организованными преступлениями ГУУП.

Под ним объединились четыре отдела: Отдел по расследованию убийств; Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; Отдел по борьбе с развитием организованных преступных групп и незаконным оборотом подакцизных товаров, а также Отдел по борьбе с торговлей людьми и сутенерством, а также преступлениями против половой неприкосновенности (в т.ч. детей).

В то же время создано новое структурное подразделение — Управление по борьбе с киберпреступностью. До сих пор в Госполиции не было центрального специализированного подразделения, в компетенцию которого входило бы предотвращение и пресечение всех киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. В состав Управления вошли сотрудники бывшего отдела по борьбе с киберпреступностью Управления по борьбе в экономическими преступлениям, а также Информационно-техническая группа Отдела информации Управления уголовной полиции Рижского региона.

Стратегическими задачами нового Управления по борьбе с киберпреступностью станут расследование и предотвращение преступлений, имеющих широкий общественный резонанс и значительные масштабы (трансрегиональные и трансграничные), которые направлены против автоматизированной системы обработки данных, угрожают общей безопасности и общественному порядку, а также основным правам физических лиц в Сети и информационным технологиям в сфере финансов.

Существенным дополнением в составе Главного управления уголовной полиции является включение в его состав Управления криминалистики Госполиции. Это должно оптимизировать работу между криминалистами и следователями.

Ранее Управление криминалистики был отдельным структурным подразделением. Следует также подчеркнуть, что присоединение этого управления к ГУУП привело к сокращению количества структурных подразделений, непосредственно подчиненных начальнику Госполиции, что, в свою очередь, соответствует установкам реформы госуправления.

В структуре Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции остаются два отдела, которые отвечают за расследование таких преступлений, как отмывание денег и преступления в финансовой системе, а также расследование мошенничества, хищения, производства и распространения фальшивых денег, преступлений против окружающей среды и расследование нарушений авторских прав в сфере аудиовизуального контента.

Структурные реформы коснулись управления уголовной разведки Главного управления уголовной полиции, которое отвечает за анализ информации, управление и совершенствование процесса уголовногй разведки в Госполиции, а также за координацию процесса уголовной разведки на национальном уровне для всех правоохранительных органов Латвии (в том числе на национальном и международном уровне в сфере раскрытия преступлений, связанных с вопросами отмывания денег и т. д.).

Помимо вышеупомянутых реформ функций и структуры подразделений Главного управления уголовной полиции также внесены изменения в перечень должностей в ГУУП без сокращения численности кадрового состава.