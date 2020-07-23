В ходе ссоры в Салацгривском крае мужчина выстрелил в соседку

Во вторник, 21 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в Салацгривском крае произошла стрельба. По прибытии на место происшествия полицейский наряд выяснил, что мужчина с помощью предмета, похожего на огнестрельное оружие, грозился нанести увечья соседке.

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21 июля во второй половине дня в Салацгривском крае между мужчиной и его соседкой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина выстрелил в направлении женщины из предмета, напоминающего огнестрельное оружие, и пригрозил нанести ей серьезные телесные повреждения.

Мужчину 1979 года рождения задержали. При нем нашли самодельное оружие, патроны и гильзы, которые были изъяты. Сегодня, 23 июля, к мужчине применили меру пресечения — заключение под стражу. Его дело уже передано в суд.

Подозреваемый уже не раз попадал в поле зрения полиции. В предыдущий раз он проходил по делу о намеренной порче имущества.