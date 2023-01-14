В Иецаве под колесами грузовика погибла женщина
Foto: F64

В пятницу в Иецаве на ул. Ригас грузовик Renault Midlum, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

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Еще одно дорожно-транспортное происшествие с погибшим в пятницу произошло в Кейпенской волости Огрского края, где перевернулся трактор, придавив выпавшего из него водителя. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, двое погибли.

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