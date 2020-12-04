В Ильгюциемсе горела квартира: двоим пострадавшим потребовалась помощь
Foto: LETA

В пятницу, в Риге, на ул. Усмас горела квартира. По данным пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в результате пожара пострадали два человека.

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Как отмечает ГПСС, сообщение на пульт дежурного поступило в 10.11. Общая площадь пожара составила 22 квадратных метра.

Еще до приезда на место происшествия спасателей из здания эвакуировались три человека, еще троих работники ГПСС спасли. Двое из них пострадали и для оказания помощи были переданы медикам скорой.

Пожар локализовали в 10.55. Причины возгорания устанавливаются.

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