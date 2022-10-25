В Ильгюциемсе полиция помогла сотрудникам Ulubele поймать двух агрессивных собак

В понедельник, 24 октября, в рижском микрорайоне Ильгюциемс были пойманы две агрессивные собаки, которые выбежали из двора одного из домов, сообщает Рижская муниципальная полиция.

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В понедельник, в 15.00, в дежурную часть Курземского управления Рижской муниципальной полиции поступил звонок от представительницы приюта Ulubele, которая пояснила, что в окрестностях Ильгюциемса бродят две агрессивные собаки. Звери уже растерзали несколько кошек, поэтому понадобилась помощь полиции для выявления места жительства владельца собак и выяснения обстоятельств.

Когда полицейские приехали к месту жительства хозяина собак, владелец животных выбежал из дома, показал паспорта обоих псов и пояснил, что несет отвественность за питомцев. Учитывая ситуацию, сотрудники полиции разъяснили мужчине характер правонарушения и сообщили, что будет начат административный процесс, после чего мужчина отправился искать бродячих собак в окрестностях своего дома.

Через пару часов сотрудникам Ulubele с помощью жителей удалось поймать сбежавших собак. Обе собаки были переданы законному владельцу, который пообещал в дальнейшем сотрудничать с Ulubele и представителями общественной организации Dzīvnieku policija для улучшения безопасного пребывания собак во дворе частного дома.

Начав административный процесс, муниципальная полиция также оценит ответственность владельца собак, обстоятельства ситуации и заявления о нападениях собак на других животных.