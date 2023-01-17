В Илуксте уже второй день ищут, возможно, утонувшую 10-летнюю девочку

Уже второй день водолазы-спасатели обыскивают реку в Илуксте в надежде найти десятилетнюю девочку. Она провалилась под лед в минувшее воскресенье, 15 января, и с тех пор ее никто не видел. Свидетельницей трагического события стала ее младшая сестра, пишет LSM.lv.

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Днем в воскресенье девочки пошли гулять с собакой. Сначала сестры играли во дворе, прыгали на батуте, а после ушли со двора. Семья живет на берегу реки, дом находится на окраине города. О произошедшем матери пропавшей девочки рассказала ее вторая дочь, которой всего семь лет.

“Девочка зашла на лед, который был вдоль берега реки, лед треснул и девочку утащило под воду. На данный момент и Госполиция, и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) ведут поисковые работы. По факту случившегося начат уголовный процесс”, - заявил начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Госполиции Владислав Окунев.

Во вторник и реку, и ее окрестности обыскали спасатели, полицейские и волонтеры. Из-за течения, а также ледяных масс, обыск русла реки затруднен.

Так как ни в Латгале, ни в Земгале у службы нет постоянных водолазов, в понедельник, 16 января, водолазы приехали из Риги, а во вторник из Цесиса. К сожалению, в конце дня поисковые работы пришлось остановить, но их планируется возобновить в среду, сообщили в полиции. Тем временем младшая сестра девочки обсудила произошедшее с психологом.

Как пишет LSM.lv, еще до трагического случая семья попадала в поле зрения сиротского суда.