В Иманте ночью горела квартира: один человек погиб, трое пострадали
Foto: LETA

По данным пресс-цетра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), за минувшие сутки в пожарах, которые произошли в Риге и Гробиньском крае, погибли два человека.

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В Гробиньском крае горел одноэтажный жилой дом площадью 50 кв.м. Под развалинами здания был обнаружен умерший человек.

В Риге, микрорайоне Иманта, в пятиэтажном жилом доме горели вещи на площади 18 кв. м. Перед прибытием ГПСС из дома эвакуировались 15 человек, а еще 12 человек спасатели вывели из задымленных помещений. Трое пострадавших были переданы врачам, а в квартире был найден мертвый человек.

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LETA

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LETA
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