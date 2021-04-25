В Иманте ранен мужчина: нападавшие скрылись на Mercedes Benz
Foto: AFP/Scanpix

Вечером 24 аперля Госполиция получила вызов на бульвар Анниньмуйжас в Риге, где в результате конфликта мужчина получил ранение. В Госполиции подчеркнули, что телесное повреждение не представляет угрозу для жизни.

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В пресс-центре Госполиции пояснили, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные действия. В интересах следствия более полная информация об инциденте не предоставляется.

По имеющимся в распоряжении полиции информации, мотивы, по которым было совершено преступление, не дают основания обществу беспокоиться о своей безопасности.

По информации, которая распространяется в соцсетях, ранение получил молодой мужчина. Свидетели отметили, что слышали выстрел, а затем заметили лежащего на спине в траве мужчину. Ему оказали помощь, и раненный дошел до скамейки. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь.

По данным телеканала ТВ3, раненному мужчине 30 лет. Нападавшие покинули место происшествия на автомобиле Mercedes Benz.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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