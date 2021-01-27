В Иманте задержан отчим, напавший на детей с ножом и металлической трубой: один ребенок госпитализирован
Foto: Valsts policija

На прошлой неделе в Риге был задержан мужчина, который напал на детей с ножом и металлической трубой. Как отмечают в Госполиции, ЧП произошло 22 января в Иманте.

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На пульт дежурного поступило сообщение о конфликте в подъезде многоквартирного дома. Прибыв по указанному адресу, полицейские встретили мужчину, который рассказал о конфликте у соседей, а также пояснил, что из квартиры выбежала женщина с двум детьми и просила спрятать их у себя от агрессора. За ними следовал вооруженный ножом и металлической трубой мужчина. Правда, соседу удалось его разоружить, после чего он вызвал полицию.

Установлено, что в старшему сыну, достигшему совершеннолетия, нападавший нанес ранение в палец. А трехлетнего ребенка несколько раз ударил металлической трубой.

Женщина сообщила, что они в разводе с мужем, хотя формально все еще состоят в браке. В тот день она попросила помочь его разобраться с сантехникой. Все было нормально до тех пор, пока он не стал ссориться с детьми, а затем стал все больше проявлять агрессию и отказывался уходить.

В итоге, женщине пришлось спасаться бегством. Причем укрыться у соседей ей удалось лишь со второго раза, поскольку в первый раз на крики о помощи никто не отреагировал.

Вместе с полицией на место происшествия приехала бригада Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра детей доставили в больницу. Старшего после оказания помощи отпустили домой, а младшего госпитализировали.

По делу начат уголовный процесс.

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LETA

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LETA
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