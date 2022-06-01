В Индии начинается суд над убийцами и насильниками гражданки Латвии: свидетель получил угрозы

В Индии задержан лидер одной из местных общественных организаций и родственник обвиняемых по делу о жестоком убийстве гражданки Латвии Лини Скромане. Мужчина подозревается в том, что он угрожал свидетелю по этому резонансному делу. Как отмечает индийская пресса, 1 июня в суде должен начаться процесс по этому делу.

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Суд первой инстанции в Тируванантапураме будет рассматривать это дело по рабочим дням вплоть до 21 июня. Суд допросит 104 свидетеля, в том числе и родную сестру убитой 33-летней женщины.

Обвинительное заключение по этому громкому делу было передано в суд еще 22 июня 2019 года, однако судебное разбирательство откладывалось по разным причинам. В прошлом году Верховный суд постановил провести судебное разбирательство в ускоренном порядке после того, как в суд обратились родственники Лиги Скромане.

Как уже сообщалось ранее, весной 2018 года Лига Скромане вместе с сестрой отправилась на юг Индии, где проходила оздоровительный курс, восстанавливаясь после посттравматического стрессового расстройства. Ее обезглавленное тело в стадии разложения нашли недалеко от мангрового леса в Тирувалламе 21 апреля 2018 года, почти через 40 дней после ее исчезновения.

Несмотря на то, что женщина была обезглавлена, индийская полиция изначально постановила, что Скромане покончила с собой. Однако после сильного давления со стороны семьи убитой и ее бойфренда полиция признала факт убийства.

Полиция арестовала двух мужчин, которые приходятся друг другу родственниками — Умеша и Удаяна, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и с тех пор продолжали вести свою повседневную жизнь.

Бывший бойфренд Лиги — Эндрю Джордан — в 2020 году заявил, что шансы найти настоящего убийцу своей девушки ограничены уровнем коррупции в полиции Кералы. Джордан рассказал, что суды постоянно откладываются, и складывается устойчивое впечатление, что в Индии не заинтересованы найти и наказать виновных.

Тело Лиги Скромане было найдено местным рыбаком в болотистом мангровом лесу недалеко от того места, где ее в последний раз видели на популярном туристическом пляже в Индии. Она исчезла во время поездки за сигаретами, и в последний раз ее видели 14 марта 2018 года в коляске рикши, который направлялся на пляж.

Полиция заявила, что арестованные по подозрению в преступлении мужчины встретили Скромане на пляже, заманили в лес, где накачали наркотиками. Когда она потеряла сознание, они неоднократно ее изнасиловали. Они также якобы признались, что, когда женщина очнулась, они ее случайно задушили, а затем повесили, чтобы инсценировать самоубийство.