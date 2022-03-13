В Ирландии трагически погибла 35-летняя гражданка Латвии

По данным газеты Sunday World, в трагической аварии, которая произошла в графстве Роскоммон, погибли два человека, в том числе и 35-летняя приехавшая в Ирландию из Валмиеры гражданка Латвии Лига С.

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Как отмечает Baltic-Ireland, ДТП произошло на дороге R293 в ночь на пятницу. В момент аварии в салоне машины находились три человека. На месте происшествия от полученных травм в больнице скончалась Лига С. и 27-летний местный житель Дэниэл Д. Второй пассажир находится на лечении в госпитале, его жизни ничто не угрожает.

Полиция (Гарда) продолжает расследование трагического дорожного инцидента, а также ищет возможных свидетелей аварии.