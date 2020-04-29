В Ирландии задержан подозреваемый в похищении и убийстве гражданки Латвии

Сотрудники ирландской полиции (Гарды) задержали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве гражданки Латвии Анастасии (Анны) Варславане, а также ее спутника жизни Уильяма Могана.

Родственники и полиция уверены, что мужчину и женщину похитили, убили, а их тела спрятали в неизвестном месте. По одной из версий, к этому преступлению может быть причастна банда, членов которой знал Уильям. В последний раз пару видели в Горманстауне (графство Мит) в апреле 2015 года.

Как отмечает Baltic-Ireland.ie, в результате следствия группа детективов, работающих над раскрытием тяжких преступлений, при содействии Национального бюро уголовных расследований Гарды арестовали в Ашборне (графство Мит) англичанина в возрасте около 50 лет. Его могут продержать под стражей до семи дней.

Представители ирландской полиции сообщили, что задержанный также подозревается по двум делам о хранении оружия. Следствие продолжается.

Напомним, Варславане и Моган постоянно проживали в Горманстауне. 14 апреля 2015 года они планировали переезд в дом родителей Уильяма на юге Дублина. Однако, когда за ними приехал отец мужчины, то их трейлер был уже пуст.

Незадолго до этого на телефон матери Уильяма поступил отчаянный звонок с номера девушки, которая успела прошептать в трубку "Спасите, спасите, спасите". Далее послышались звуки удушения, и связь оборвалась. Перед этим в трубке были слышны и другие незнакомые голоса.С тех пор телефоны Анны и Уильяма были выключены, они также не пользовались своими документами или кредитными карточками.

По мнению родителей, их сын был похищен преступниками, поскольку мог что-то знать о тайных делах банды. При этом сам он не принимал участия в преступной деятельности. Его латвийская спутница могла оказаться жертвой стечения обстоятельств.

Гарда предполагает, что Варславане и Моган могли быть похищены и убиты членами преступной группировки Traveller, которая известна своей жестокостью.