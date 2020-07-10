В Ирландии задержаны подозреваемые в похищении и убийстве гражданки Латвии и ее друга

В рамках расследования дела о похищении и возможном убийстве гражданки Латвии Аннаставии (Анна) Варславане и ее друга Уильяма Могана сотрудники Гарды задержали троих подозреваемых.

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Как отмечает RTE, задержаны двое мужчин в возрасте 50 — 60 лет и женщина в возрасте примерно 40 лет. В апреле этого года полиция по этому делу задержала также 50-летнего англичанина.

Напомним, Варславане и Моган постоянно проживали в Горманстауне. 14 апреля 2015 года они планировали переезд в дом родителей Уильяма на юге Дублина. Однако, когда за ними приехал отец мужчины, то их трейлер был

уже пуст.

Незадолго до этого на телефон матери Уильяма поступил отчаянный звонок с номера девушки, которая успела прошептать в трубку "Спасите, спасите, спасите". Далее послышались звуки удушения, и связь оборвалась. Перед этим в трубке были слышны и другие незнакомые голоса.С тех пор телефоны Анны и Уильяма были выключены, они также не пользовались своими документами или кредитными карточками.

По мнению родителей, их сын был похищен преступниками, поскольку мог что-то знать о тайных делах банды. При этом сам он не принимал участия в преступной деятельности. Его латвийская спутница могла оказаться жертвой стечения обстоятельств.

Гарда предполагает, что Варславане и Моган могли быть похищены и убиты членами преступной группировки Traveller, которая известна своей жестокостью. Полиция продолжает расследование.