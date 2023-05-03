В Испании найдены останки человека и истлевший чемодан: возможно, они принадлежат пропавшей гражданке Латвии

На ферме в Бенаависе (населенный пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия) садовник нашел череп и кости человека. Эксперты пытаются создать биологический профиль, чтобы сравнить его с ДНК пропавшей в 2014 году гражданки Латвии Агнесе К.
По данным новостного портала Publico, подробности проводимой экспертизы пока не разглашаются, но как только удастся извлечь ДНК, ее сверят с образцами из базы данных лиц, пропавших без вести.
Издание отмечает, что в ней есть и данные Агнесе К., пропавшей в возрасте 30 лет. Журналисты считают, что в деле много совпадений: останки нашли недалеко от того места, где она исчезла, совпадают приблизительная дата смерти, указанная судебно-медицинским экспертом, предположительный возраст и предметы, найденные рядом с телом. Речь идет о красном чемодане среднего размера на колесах. Именно такой был и у граждански Латвии.
Как уже сообщалось ранее, 30-летнюю Агнесе К. в последний раз видели в ночном клубе Aqwa Mist в городе Марбелья 6 сентября 2014 года. 37-летний Джордж Уэсли Капер — сын британского мультимиллионера — признал, что Агнесе уехала из клуба на его автомобиле Mercedes, но заверил, что позже отвез ее домой.
По информации Daily Mail, отец подозреваемого, Джон "Фред" Капер в Испании торгует недвижимостью класса люкс. А в испанской прессе Капера-старшего называют хорошо известным местной полиции гангстером.
В апреле 2015 года Капер и второй подозреваемый, британец Крег Портер, были допрошены в суде. Оба сказали, что ушли из клуба вместе с Агнесе, но подвезли женщину к ее дому. Ранее при проверке полицией квартиры гражданки Латвии были найдены ее документы и кредитки.
Запись с камеры видеонаблюдения показала, как на следующую ночь после исчезновения Агнесе Джорж Капер, Портер и некий третий мужчина несут большую тяжелую сумку на яхту, принадлежащую Джону Каперу. В марте полиция конфисковала яхту и взяла на ней материалы для анализа ДНК, результаты которого не оглашаются.
По информации испанских СМИ, уроженка Латвии перебралась в Испанию в мае 2013 года.