В Испании убита 48-летняя гражданка Латвии
Foto: AFP/Scanpix

В минувшую среду в полицейский участок города Поркерес (провинция Жирона) с повинной явился местный 45-летний житель Мигель А., сообщивший, что он убил свою партнершу.

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В дом к подозреваемому направились сотрудники полиции и Службы неотложной медицинской помощи. На теле убитой были заметны следы насилия, а также ножевые ранения.

Как сообщает новостной портал Explica, известно, что испанец и его спутница жизни Алла получали социальную помощь от муниципалитета, поскольку некоторое время испытывали финансовые трудности.

Накануне трагедии между Аллой и Мигелем, которые прожили вместе 4 года, произошла ссора: жещина упрекала партнера в том, что он не может найти себе работу, а также пристрастился к наркотикам. После словесной перепалки мужчина вышел на кухню, взял нож и, когда женщина стояла к нему спиной, нанес ножевое ранение в спину. Когда пострадавшая рухнула на диван, он стал колоть ее в живот, лицо и шею.

После этого он ушел из дома и несколько часов бродил по окрестностям, а затем решил сдаться властям. Известно, что ранее Мигель был неоднократно судим за ограбления и грабежи. Следствие продолжается.

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