В июле закончены расследования двух случаев подделки сертификатов Covid-19

В июле этого года управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции передало в прокуратуру два уголовных делопроизводства, связанных с подделкой сертификатов о прививках от Covid-19 — для привлечения к уголовной ответственности.

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В обоих случаях преступные действия совершили в частных медицинских учреждениях в Риге, в результате восемь человек незаконно получили сертификаты о вакцинации, которые на данный момент уже аннулированы.

Ко всем подозреваемым медицинским работникам применена мера безопасности — запрет на определенную деятельность.

20 октября 2021 года Госполиция возбудила уголовное дело в связи с требованием и получением неправомерной выгоды и умышленным введением недостоверных сведений в Единую электронную информационную систему здравоохранения.

В ходе одного из расследований полицейские установили, что в частном медучреждении Риги в систему e-veselība внесли фиктивные данные о получении вакцины от Covid-19. Преступление совершила группа лиц, среди них двое медицинских работников (фельдшер и медсестра) а также два лица, не связанными с медициной — организатор и посредник. Полиция задержала всех четверых.

По информации, которая имеется у полиции, преступление было совершено в период с июня по декабрь 2021 года. Желающим получить поддельные сертификаты не нужно было приезжать в медучреждение, персональные данные передавались медицинскому персоналу, который вносил данные в систему E-veselība. У полиции есть информация о шести жителях, которые в рамках этого дела незаконно получили сертификаты о прививках от Covid-19, заплатив 400 евро за один фиктивный сертификат.

19 июля этого года полиция завершила расследование по уголовному делу.

4 ноября 2021 года был начат еще один уголовный процесс в связи с похожим случаем. В преступлении было задействовано два человека — один медицинский работник — медицинский ассистент, у которого было право проводить вакцинацию от Covid-19, и человек, не связанный с медициной – организатор передачи денег. Фиктивно вакцинированные жители должны были записаться на вакцинацию в конкретное число и в конкретный пункт вакцинации, где была сделана отметка об отсутствии фактической вакцинации против Covid-19.

В этом случае фиктивный сертификат обошелся в 250 евро, клиенты передавали деньги, вложив их в упаковку плитки шоколада. Таким образом поддельные сертификаты получили не менее двух людей, заявляют в полиции.

В обоих случаях фиктивные сертификаты аннулированы. Жители, которые получили фиктивные сертификаты, но сотрудничали с полицией, освобождены от уголовной ответственности.

К подозреваемым применяются меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе ко всем подозреваемым медицинским работникам применяется мера безопасности — запрет на определенную деятельность.