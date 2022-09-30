В Каунасе осужден гражданин Латвии, перевозивший нелегалов через Литву

Каунасский окружной суд признал виновным гражданина Латвии в незаконной перевозке людей через государственную границу Литвы и оштрафовал его на 7 тыс. евро, сообщила литовская прокуратура в пятницу.

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По данным досудебного расследования, в ночь на 27 июня в Варенском районе сотрудники Главного комиссариата полиции Алитусского уезда остановили автомобиль, которым управлял гражданин Латвии, в нем находились еще четыре человека.

Двое из них представились гражданами Таджикистана, а национальность двух оставшихся сразу установить не удалось, в ходе следствия выяснилось, что они являются гражданами Ирака и Египта. Все четверо оказались нелегальными мигрантами.

Подсудимый, гражданин Латвии А. К. сообщил, что нашел в интернете объявление с возможностью заработка на перевозке людей. За довоз каждого незаконно пересекшего границу Литвы со стороны незаконного мигранта Беларуси из села Марцинконяй в Варшаву, было обещано вознаграждение в размере 500 евро.

В среду приговором суда А.К. признан виновным в незаконном провозе людей через государственную границу. Его наказали штрафом в 7 000 евро и конфискацией машины.