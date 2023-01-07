В каждом 7-м подержанном электромобиле может быть скручен пробег

Многие люди переходят на электромобили, чтобы сократить выбросы, расходы на эксплуатацию и обслуживание. Впрочем, как показывает исследование компании carVertical, электромобили все еще подвержены различным видам мошенничества, в том числе у них, также как у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, тоже скручивают пробег.

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В электромобилях используются те же цифровые одометры, что и в любом другом автомобиле. На самом деле, цифровые одометры гораздо легче подделать, чем механические, которые используются в старых автомобилях.

По данным компании carVertical, 15,6% всех автомобилей в Европе имеют скрученный пробег. В случае с электромобилями, ситуация схожа - у 13,4% электрокаров "поработали" с одометром.

40% электрокаров побывали в авариях

По данным исследования, каждый второй автомобиль, который участвует в движении в Европе, побывал в ДТП. При этом 43,6% подержанных электрокаров также побывали в аварии, что делает повреждения электромобилей почти столь же распространенным явлением. Более того, электромобили в основном служат в качестве городского транспорта, поэтому количество аварий, скорее всего, будет расти по мере старения электропарка.

Аварии могут быть как незначительными, так и серьезными, приводящими к деформации рамы и трансмиссии, преждевременной коррозии и повреждению батарей электромобилей. Многие из этих повреждений можно отремонтировать, но неисправные аккумуляторные блоки в электромобилях необходимо менять, чтобы избежать нехватки энергии или опасности пожара. Новые аккумуляторные блоки стоят дорого, и некоторые водители пытаются продать свой автомобиль как "безаварийный".

Отмотка одометра скрывает реальное состояние аккумулятора

Показания одометра отлично подходят для оценки состояния автомобиля. Большинство производителей электрокаров предоставляют гарантию на батареи не менее 100 000 км. Однако, как правило, они могут прослужить более 320 000 км.

Пробег автомобиля может помочь определить, сколько энергоемкости осталось в батарее. Однако рискованно полагаться только на показание пробега - его можно подделать, а компьютер времени работы аккумулятора можно обнулить. Мошенники могут настроить его в течение нескольких минут, что означает, что вы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что автомобиль стоит запрашиваемой цены.

"В зависимости от емкости, замена аккумулятора может стоить десятки тысяч евро или даже половину стоимости автомобиля. Это самая дорогая деталь в электромобиле, хотя в целом электромобили дешевле в обслуживании по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания", - говорит руководитель отдела коммуникаций компании carVertical Матас Бузелис.

Продавцы подержанных автомобилей могут получить больше денег за свои машины, подделывая пробег, поэтому мошенничество с одометрами не исчезнет в ближайшее время. Мошенники приспосабливаются к новым технологиям в современных автомобилях, и тенденции показывают, что электрификация автопарков также не решит эту проблему.