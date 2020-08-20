В Кенгарагсе BMW врезался в остановку общественного транспорта

В четверг днем автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта на улице Маскавас, поделились очевидцы.

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Как сообщает программа Degpunktā, ДТП произошло недалеко от кольца девятого трамвая. По словам водителя BMW, ему пришлось выполнить такой маневр, так как на его полосу неожиданно стал перестраиваться Volvo. "Просто ехал по своей полосе, машина начала перестраиваться. Я хотел избежать столкновения, врезался в бордюр и машину занесло. Слава богу, никого не было", - поделился мужчина.

Сам он тоже не пострадал. Автомобиль Volvo не остановился и уехал.