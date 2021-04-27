В Кенгарагсе мужчина ранил ножом трех человек и cбежал
Foto: LETA

В Кенгаргсе напротив магазина Maxima на улице Вишкю мужчина ранил ножом трех человек и убежал с места происшествия, сообщает программа Degpunktā. Полиция уже установила личность нападавшего, продолжаются его поиски.

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Посреди ночи между тремя мужчинами и женщиной на улице возник конфликт. Компания о чем-то громко спорила, потом один из ее участников вытащил нож. Местные жители считают, что во всем виноват алкоголь.

"Около полдвенадцатого ночи получили вызов на улицу Вишкю в Кенгарагс, где травмы различных частей тела получили три человека. Все пострадавшие доставлены в больницу", — сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане.

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