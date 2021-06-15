В Кенгарагсе насмерть сбита женщина
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В понедельник в Риге, на улице Рушону автомобиль Renault наехал на пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили в Государственной полиции.

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Трагический случай произошел утром, в 10.20. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки на дорогах страны в результате ДТП пострадали 24 человека, из них в Рижском регионе пять пешеходов и столько же велосипедистов.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий.

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