В Кенгарагсе произошел пожар в 12-этажном доме: один человек погиб
Foto: Pixabay

В воскресенье, 16 января, утром в рижском микрорайоне Кенгарагс в результате пожара в многоэтажном доме скончался человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на улицу Каниера в Риге был получен в 6.20. В квартире 12-этажного дома горела кухня и бытовые предметы, площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Из горящей квартиры был эвакуирован человек, у которого медики констатировали смерть.

В 7.35 пожар был локализован.

В свою очередь, в субботу, 15 января, в 15.44 поступил вызов с улицы Зилю в Тукумсе, где горела крыша пристройки одноэтажного жилого дома. Площадь горения составила три квадратных метра. При попытке потушить пламя до прибытия пожарных в результате инцидента пострадал мужчина.

Всего за сутки поступило 66 вызовов, из них 18 по пожарам, 36 по спасательным работам и 12 вызовов оказались ложными.

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