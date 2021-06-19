В Кенгарагсе во время обыска изъяли амфетамин и оружие
Foto: Shutterstock

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 16 июня Госполиция получила сообщение от своих коллег из Рижской муниципальной полиции, которые остановили автомобиль и при проверке заметили в салоне подозрительные упаковки, в которых, возможно, находились наркотические вещества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На место происшествия прибыли сотрудники участка "Кенгарагс", которые в ходе обыска нашли в автомобиле Renault 69 граммов амфетамина, газовое оружие и 10 патронов. Также полиция задержала мужчину 1980 г.р. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По делу начат уголовный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро