В Кенгарагсе во время обыска изъяли амфетамин и оружие

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 16 июня Госполиция получила сообщение от своих коллег из Рижской муниципальной полиции, которые остановили автомобиль и при проверке заметили в салоне подозрительные упаковки, в которых, возможно, находились наркотические вещества.

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На место происшествия прибыли сотрудники участка "Кенгарагс", которые в ходе обыска нашли в автомобиле Renault 69 граммов амфетамина, газовое оружие и 10 патронов. Также полиция задержала мужчину 1980 г.р. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По делу начат уголовный процесс.