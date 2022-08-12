В Кенгарагсе возле школ грабили детей: полиция задержала группу подозреваемых

Весной 2022 года участок полиции "Кенгарагс" получил более пяти заявлений о кражах и ограблениях, жертвами которых стали дети. Маленьких детей грабили на спортивных площадках возле школ Кенгарагса. По подозрению в серии преступлений задержана группа подростков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает полиция, подозреваемые являлись на площадки, находили младших детей и, угрожая расправой, требовали отдать мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Получив заявления, полиция начала расследование и установила круг подозреваемых. В середине июля стражи порядка задержали одного из участников группы, о котором полиция ранее уже сообщала жителям.

В период со 2 по 10 августа были задержаны остальные участники группы: подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Следствие продолжается, известно, что в отношении одного из задержанных уголовный процесс начат также и за нанесение телесных повреждений средней тяжести — он сломал своей жертве челюсть.

Все задержанные отпущены под полицейский надзор. Часть похищенных вещей возвращена владельцам.