В Клайпеде с моста упала машина; погиб военный США, приехавший из Латвии

В Клайпеде погиб военнослужащий США, управлявший автомобилем, который упал с разводного моста в реку, сообщили BNS источники.

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Власти сообщили только о самой аварии, но не предоставляют информацию о погибшем.

"Расследование переняла военная полиция", — заявила BNS в четверг представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.

По данным BNS, в реке был найден 30-летний военнослужащий США в штатском. Он приехал из Латвии на арендованной машине, остановился в гостинице в Клайпеде.

В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.

Как сообщили в управлении полиции, около 0 часов 45 минут на улице Пилес автомобиль VW Taigo съехал с разводного моста и упал в реку, в аварии погиб 30-летний водитель.

Его тело нашли водолазы, прибывшие на место аварии.