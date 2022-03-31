В компании общепита сотрудникам платили зарплату в "конвертах": возбуждено уголовное дело

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) начало уголовный процесс по факту выплаты зарплат "в конверте" в компании, которая занимается оказанием услуг общественного питания.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что с октября 2020 года предприятие не в полной мере отражало в бухгалтерском учете зарплату сотрудников. Кроме того, обнаружено, что неуказанная в бухгалтерском отчете зарплата выплачивалась наличными деньгами.

На предприятии было трудоустроено 19 человек.

Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного подоходного налога и взносов социального страхования будет установлен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID провели 11 обысков, в том числе в помещениях предприятия, автомобилях и по месту жительства члена правления компании.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты наличные деньги на сумму 2800 евро, таблицы учета рабочего времени, а также другие значимые для уголовного дела предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

Уголовный процесс начат по статье 217.1 Уголовного закона. В настоящее время в интересах расследования никакой дополнительной информации не предоставляется.