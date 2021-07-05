В конце минувшей недели утонули три человека

В конце минувшей недели из водоемов Латвии спасатели достали трех утонувших человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В воскресенье сотрудники VUGD спасли в Риге человека, который находился в реке и не мог своими силами добраться до берега.

В свою очередь, в понедельник утром в Юрмале из моря достали тело утонувшего человека. Также в субботу в Риге и в пятницу в Олайнском крае из реки достали тела утонувших. Все тела переданы Государственной полиции, которые выясняет причины смерти.

По официальным данным, в этом году в водоемах Латвии утонули 57 человек.