В Краснодаре задержали 24-летнего фальшивомонетчика из Латвии

В Краснодаре полицейские задержали по месту временного проживания 24-летнего латвийца, который купил у жителя столицы Кубани телефон за 45 000 рублей, заплатил девятью купюрами номиналом 5 000 рублей. Купюры оказались поддельными, продавец обратился с заявлением в полицию.

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По данным новостного портала "Кубань24", в результате обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли три пятитысячные купюры, вызывающие сомнение в подлинности, а также мобильный телефон, приобретенный у потерпевшего за фальшивые банкноты.

Позже экспертиза подтвердила, что деньги фальшивые. У следствия есть подозрения, что молодой мужчина мог сбывать купюры не только в Краснодаре, но и в Анапе. По делу начат уголовный процесс.