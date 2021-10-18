В Курземе задержан подозреваемый в педофилии: полиция ищет детей, которые могли стать его жертвами

Вентспилсское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции возбудило уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, направленных против несовершеннолетних. Об этом сообщает Курземское региональное управление Государственной полиции Латвии.

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В ходе уголовного процесса задержан мужчина, к нему применена мера пресечения — заключение под стражу.

Как сообщает полиция, в ходе досудебного следствия по уголовному делу информация об интересе лица к несовершеннолетним была получена также в социальных сетях. Есть основания полагать, что человек совершал и другие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Полиция допускает, что мужчина мог вести преступную деятельность на всей территории Латвии.

Всех, кто пострадал от действий задержанного мужчины, полиция просит обращаться в Вентспилсский участок Курземского регионального управления Государственной полиции по адресу Остас 33 или звонить по телефону 63604767 или 110, а также по телефону +371 67014002, если вы находитесь за пределами Латвии.