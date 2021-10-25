В Курземе женщина во время комендантского часа угрожала полиции дротиком
Foto: Valsts polcija

В минувшие выходные в Курземе во время локдауна две женщины попытались спрятаться в автомобиле и угрожали полицейским дротиком, сообщили в Госполиции.

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В субботу, 23 октября, стражи порядка получили информацию о том, что около остановки в Тадайкской волости стоит автомобиль Audi, а женщина за рулем транспортного средства странно себя ведет.

Полицейские прибыли на место происшествия и возле машины встретили женщину и молодого человека, которые пояснили, что в Лиепае водитель Audi взяла их к себе в автомобиль как попутчиков, поскольку они все живут в Айзпуте и знакомы друг с другом.

Стражи порядка подошли к автомобилю, где, как выяснилось, сидели мать и дочь. Обе женщины пытались спрятаться и притворились спящими. Полицейские заметили в салоне автомобиля бумажки для скручивания сигарет.

Полицейские постучали в окно машины, однако одна из женщин сказала им, чтобы они "убирались", а также использовала нецензурную брань. Женщина не смогла пояснить, почему находится вне дома во время комендантского часа.

Сотрудники правоохранительных органов подозревали, что женщина находилась под воздействием наркотиков, и в руке у нее был дротик, который женщина пригрозила бросить, если полиция попытается открыть дверь машины.

Ни мать, ни дочка не отреагировали на требования стражей порядка. Со временем мать стала более агрессивной и неадекватной — она сильно сжала дочь и не отпускала ее, в результате последняя хотела выйти из автомобиля.

С дополнительной помощью женщин удалось заставить выйти из машины. Во время процедуры у полицейского порвалась форма.

Полиция установила, что ранее встреченная женщина, которая и вызвала полицию, является сестрой водителя Audi. Обе женщины, а также молодой человек и девушка, возможно, находились под воздействием наркотических веществ. Кроме того, в автомобиле была найдена марихуана.

Начат уголовный процесс о незаконном хранении наркотических или психотропных веществ. Все лица были доставлены в медучреждение для проведения экспертизы.

Женщине, в чьей машине нашли марихуану, выписан штраф о несоблюдении комендантского часа — 1500 евро, а также штраф за невыполнение законных требований должностного лица — 200 евро. На сестру женщины наложен штраф за несоблюдение комендантского часа — 1000 евро.

В отношении девушки и молодого человека начат процесс об административном нарушении — за несоблюдение комендантского часа и нахождение, возможно, под воздействием наркотиков.

Между тем вечером в воскресенье, 24 октября, в Огре стражи порядка заметили автомобиль Ford и решили выяснить, почему водитель находится вне дома во время комендантского часа.

При разговоре с водителем полицейским сразу стало понятно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в крови мужчины составила 3,13 промилле.

С учетом того, что мужчина 1981 года рождения не смог обосновать причину своего нахождения вне дома, он был оштрафован на 600 евро, и против него возбуждено дело об административном правонарушении за вождение в нетрезвом виде.

В свою очередь в пятницу, 22 октября, полиция получила информацию о подозрительном автомобиле Ford. Остановив машину, стражи порядка выяснили, что за рулем находится женщина 1986 года рождения в нетрезвом виде. В ходе проверки концентрация алкоголя в ее крови составила 2,52 промилле.

За последние три локдауна в ходе проверки возбуждено в целом 873 дела об административных правонарушениях, проверено 17 099 человек, в том числе 14 562 человека с заполненными свидетельствами.

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