В квартире на Югле изъяты наркотические и психотропные вещества

Сотрудники участка полиции "Браса" получили информацию о том, что в квартире на Югле, возможно, продают наркотические вещества.

10 января сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали мужчину 1968 г.р. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В ходе обыска были найдены и изъяты: 637 граммов высушенной марихуаны, восемь таблеток Xanax, содержащих опасное психотропное вещество алпразолам, и 1170 евро, которые, возможно, были получены незаконным путем.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 253-й Уголовного закона - незаконное изготовление, хранение, транспортировка и передача наркотических или психотропных веществ без цели продажи. За данное нарушение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

12 января в отношении мужчины была избрана мера пресечения — полицейский надзор.

Государственная полиция призывает и в дальнейшем сообщать о местах продажи наркотиков и их торговцах, а также о лицах, находящихся в наркотическом опьянении. Звонить можно по номеру 110.

Места продажи наркотиков можно быстро и удобно отметить на интерактивной карте Министерства внутренних дел Латвии.