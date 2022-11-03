В квартире найдена женщина с ножевыми ранениями: полиция задержала подозреваемого
Foto: policija durvis lenta

В минувшую среду, в Лиепае, в одной из квартир микрорайона Эзеркрастс была ранена женщина. Об этом сообщает "Курземес вардс".

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В 22.33 полиция самоуправления Лиепаи получила информацию от жителя многоквартирного жилого дома о том, что в доме слышны крики и шум. Чтобы предотвратить несчастье, бдительный мужчина вызвал стражей порядка.

На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую женщину, у которой констатировали колотые раны. Раненой срочно требовалась помощь медиков — ее пришлось госпитализировать.

Помимо бригады Службы неотложной медицинской помощи по указанному адресу прибыли также сотрудники Госполиции, которые задержали мужчину, находившегося в квартире.

По делу начат уголовный процесс.

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