В квартире найдено тело мужчины: он мог скончаться от ранений в ногу

В Вецумниеки, в своей квартире найден 50-летний Александр, на теле которого констатировали следы насильственной смерти. По словам местных жителей, расправиться с мужчиной мог гость, с которым они, возможно, конфликтовали из-за пары бутылок одеколона. Однако подозреваемого по этому делу пока нет.

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Как отмечает Degpunktā, убийство произошло в доме, куда заселяют местных жителей, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Эту социальную поддержку оказывает самоуправление. Правда, соседи жалуются на то, что зачастую квартиры предоставляют неадекватным людям.

В тот день, когда в квартире Александра услышали шум, никто не стал особо обращать на это внимание, поскольку мужчина всегда вел себя достаточно громко. Однако позже его тело нашли в луже крови и без признаков жизни. Рядом с ним валялся и нож.

Местные жители рассказали, что убитый был сложным человеком, у него могло быть много врагов, кроме того, он часто конфликтовал.

В Земгальском региональном управлении полиции рассказали, что на ноге убитого констатировано два ранения, однако было ли убийство, должно установить следствие.