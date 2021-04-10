В квартире найдено тело мужчины: он мог скончаться от ранений в ногу
Foto: Valsts policija

В Вецумниеки, в своей квартире найден 50-летний Александр, на теле которого констатировали следы насильственной смерти. По словам местных жителей, расправиться с мужчиной мог гость, с которым они, возможно, конфликтовали из-за пары бутылок одеколона. Однако подозреваемого по этому делу пока нет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Degpunktā, убийство произошло в доме, куда заселяют местных жителей, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Эту социальную поддержку оказывает самоуправление. Правда, соседи жалуются на то, что зачастую квартиры предоставляют неадекватным людям.

В тот день, когда в квартире Александра услышали шум, никто не стал особо обращать на это внимание, поскольку мужчина всегда вел себя достаточно громко. Однако позже его тело нашли в луже крови и без признаков жизни. Рядом с ним валялся и нож.

Местные жители рассказали, что убитый был сложным человеком, у него могло быть много врагов, кроме того, он часто конфликтовал.

В Земгальском региональном управлении полиции рассказали, что на ноге убитого констатировано два ранения, однако было ли убийство, должно установить следствие.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур