В квартире нашли убитого мужчину: подозреваемый лишь недавно вышел из тюрьмы

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на этой неделе в Ливаны был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Известно, что он лишь в 2019 году освободился из мест лишения свободы.

По данным ЛРУП, на днях на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Ливаны нашли тело мужчины 1950 г.р. со следами насильственной смерти: на его теле констатировали многочисленные ножевые ранения.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого в тот же день задержали подозреваемого 1968 г.р. В ЛРУП пояснили, что ранее он был судим и отбывал срок за аналогичные преступления.

Следствие продолжается, к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По статье, которая инкриминируется мужчине, ему может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы или де пожизненный срок.