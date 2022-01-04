В квартире обнаружено тело 2-годовалого ребенка: начат уголовный процесс
Foto: Valsts policija

Утром 31 декабря 2021 года Государственная полиция получила от скорой информацию о том, что в Лиепае, в квартере обнаружен труп двухгодовалого ребенка с гематомами на теле.

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По подозрению в совершении преступления на месте происшествия сотрудники полиции задержали сожителя матери ребенка. 1 января по решению суда мужчина был арестован. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера.

Труп мальчика отправлен на экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Лиепайский участок Курземского регионального управления Госполиции начал уголовный процесс по статье умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 15 лет.

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