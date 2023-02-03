В кювет съехала спецтехника предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs

В пятницу вечером при очистке проезжей части в кювет вдоль дороги Талси-Стенде-Кулдига съехала спецтехника предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

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По данным ГАО Latvijas Valsts ceļi, в настоящее время технику извлекают из кювета.

В свою очередь, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу вечером распространил предупреждение о том, что в ночь на субботу и утром 4 февраля в западных и центральных районах ожидаются снегопады. К утру толщина снежного покрова в ряде районов будет достигать 5 см.

Также распространено предупреждение о плохой видимости на дорогах и об обледенении дорог.