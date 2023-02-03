В кювет съехала спецтехника предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs
Foto: F64

В пятницу вечером при очистке проезжей части в кювет вдоль дороги Талси-Стенде-Кулдига съехала спецтехника предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным ГАО Latvijas Valsts ceļi, в настоящее время технику извлекают из кювета.

В свою очередь, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу вечером распространил предупреждение о том, что в ночь на субботу и утром 4 февраля в западных и центральных районах ожидаются снегопады. К утру толщина снежного покрова в ряде районов будет достигать 5 см.

Также распространено предупреждение о плохой видимости на дорогах и об обледенении дорог.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D