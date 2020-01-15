В Латгале обнаружены тайники с большим количеством нелегальных сигарет и топлива

В начале года в Латгале полицейские обнаружили несколько тайников с большим количеством контрабандных сигарет и топлива, сообщили в Государственной полиции.

2 января был проведен обыск в Даугавпилсе, по месту жительства мужчины 1992 года рождения. Во время обыска были изъяты 7520 сигарет с белорусскими акцизными марками. В свою очередь, в гараже были найдены и изъяты 700 литров дизельного топлива неизвестного происхождения. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. На него составлен административный протокол.

Позже в Даугавпилсе на Центральном рынке были найдены 5000 сигарет с белорусскими акцизными марками. Лица, которые неоднократно попадали в поле зрения полиции, прятали контрабандный товар под прилавком. В этом случае составлены административные протоколы. За незаконное приобретение, реализацию и хранение акцизных товаров физическим лицам грозит штраф в размере от 70 до 700 евро, а юридическим - от 70 до 7000 евро.

Самое большой "улов" был обнаружен в волости Озолайнес Резекненского края. В доме мужчины 1973 г.р. было найдено и изъято 326 960 контрабандных сигарет разных марок. По делу начат уголовный процесс, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года, принудительные работы или денежный штраф.

В свою очередь, в Даугавпилсе в гаражном кооперативе выяснилось, что мужчина 1989 г.р. незаконно хранит топливо. Изъято примерно 1200 литров дизельного топлива, часть которого была приобретена у гражданина России. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить точное количество изъятого топлива и его состав, назначены экспертизы, начато административное делопроизводство.