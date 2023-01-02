В Латгале женщина пришла на экзамен по вождению в опьянении более 2,1 промилле

В минувшую пятницу, 30 декабря, в прокуратуру Диенвидлатгале поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в управлении транспортным средством без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения.

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В рамках досудебного уголовного процесса установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (концентрация алкоголя на выдохе составила более 2,1 промилле), 28 декабря обратилась в Даугавпилсский отдел Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы сдать экзамен по вождению. Во время проверки инспектор CSDD заметил, что женщина, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, и прервал экзамен.

Обвиняемая женщина полностью согласилась с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ей преступления, а также согласилась на завершение уголовного дела назначением ей наказания.

Прокурор, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, ущерб, причиненный охраняемым законом интересам, личность обвиняемой, пришла к убеждению, что женщина не должна быть приговорена к лишению свободы, но она не может остаться безнаказанной.

При назначении наказания прокурор учла как смягчающее обстоятельство (женщина признала себя виновной в совершении преступления и выразила сожаление по поводу содеянного), так и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. В результате обвиняемой было назначено наказание в виде 120 часов общественных работ и лишения права управления транспортным средством на пять лет.

Поскольку транспортное средство, которым управляла женщина, принадлежит другому (юридическому) лицу, конфискация не применяется. В таком случае Уголовный закон предусматривает взыскание полной или частичной стоимости этого транспортного средства с лица, совершившего преступление. В конкретном случае было принято решение о взыскании с обвиняемой в пользу государства части стоимости автомобиля, а именно 10 000 евро.