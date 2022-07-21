В Латгальском предместье Риги задержан мужчина, нанесший ножевые ранения женщине

13 июля этого года в 21:45 Государственная полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что на лестничной клетке в одном из домов в Латгальском предместье Риги ножевые ранения получила женщина.

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На место происшествия прибыли полицейские Рижского Латгальского участка Государственной полиции и патрульные Рижского регионального управления. На месте происшествия присутствовали как очевидцы, так и потерпевшая, которую доставили в медицинское учреждение с ножевыми ранениями в области груди и бедра.

Муж потерпевшей сообщил, что находился в гараже и через окно лестничной клетки дома видел, как его жена вышла на лестничную клетку и остановилась у почтового ящика. В это время из квартиры вышел сосед и напал на нее. Муж потерпевшей вбежал в дом, выбил нож из руки нападавшего и втолкнул преступника в свою квартиру.

Следует отметить, что на момент прибытия полиции предполагаемый нападавший заперся в квартире и не реагировал на приказ полиции открыть дверь. Поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники спецбатальона Государственной полиции. Дверь в квартиру была взломана, а подозреваемый, мужчина 1949 года рождения, задержан.

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, у нападавшего ранее был конфликт с жертвой.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части первой статьи 126 Уголовного кодекса — за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы условно, либо надзор за условно осужденным, либо общественные работы, либо штраф. Однако после получения результатов экспертизы уголовное производство, вероятно, будет переквалифицировано по другой статье.

Подозреваемый заключен под стражу.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает, сейчас она выздоравливает.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.