В Латгальском предместье задержаны несколько наркодилеров: изъят амфетамин и Subutex

По информации пресс-центра Госполиции, в январе в Латгальском предместье были задержаны трое наркодилеров, подозреваемых в реализации наркотических и психотропных веществ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди задержанных оказался мужчина 1975 г.р. и женщины 1993 и 1988 г.р. , ранее попадавшие в поле зрения органов правопорядка за наркопреступления. Как отмечают в полиции, задержанные длительное время торговали наркотиками.

В ходе обыска на квартире полиция нашла и изъяла 20 граммов амфетамина и электронные весы. Следствие по делу продолжается.

Кроме того, 2 февраля, расследуя другое уголовное дело, полиция при содействии спецназа задержала на улице 44-летнюю женщину, продававшую наркотики в Латгальском предместье. При проверке у нее изъяли 16 таблеток Subutex.

Также полиция провела обыск в квартире подозреваемой, где удалось обнаружить ещ 38 таблеток Subutex. Следствие установлено, что у наркодилерши оказался большой круг клиентов. Ведется следствие.