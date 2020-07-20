В Латвии обезврежена банда киберпреступников: изъята криптовалюта на сумму более 110 000 евро

Сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) предотвратили деятельность организованной группировки киберпреступников. В результате операции изъяты наличные средства, а также криптовалюта на 110 000 евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Госполиции, киберпреступления совершались за границей, а на территории Латвии в период с начала 2015 до начала 2020 года проводилась длительная легализация преступно нажитых средств. По подозрению в совершении преступлений задержаны три человека.

В феврале 2020 года УБЭП начал уголовный процесс по факту возможного крупномасштабного отмывания денег, полученных за границей в результате совершенных киберпреступлений.

В ходе следствия полиция получила информацию о том, что в Латвии длительное время действует организованная группа, которая совершает мошеннические действия в интернете, в том числе на известных сайтах: Ebay, PayPal, Booking и др. Полиция установила, что преступники в

DarkNet покупают личные данные жителей, а также доступ к профилям данных на разных платформах и к электронной почте, чтобы позже получить доступ и к данным электронных платежных инструментов своих жертв.

Мошенничество варьировалось в зависимости от платформы, на которой действовали преступники, но в интересах следствия полиция пока не раскрывает их методы. Покупка упомянутой выше информации осуществлялась в основном на закрытых интернет-платформах (форумы DarkNet), где также можно приобрести другие предметы, запрещенные для свободного обращения: наркотики, контрафактные товары или поддельные документы.

Мошенники в основном отмывали деньги на территории Латвии, используя для этого различные методы — они покупали как движимое, так и недвижимое имущество и ежедневно расплачивались доходами от преступлений — за топливо, продукты питания, развлечения, а также делали инвестиции в криптовалюту и золото.

Расследование показало, что большинство жертв мошенников находились за границей. Поэтому число жертв и их местонахождение все еще уточняются, но следует отметить, что их может быть более 1 000. В основном это жители Западной Европы и Северной Америки.

Сотрудники подразделения УБЭП выявили и задержали трех жителей Латвии — двое из задержанных являются гражданами Латвии, еще один — негражданин ЛР. Мужчины 1986, 1989 и 1991 г.р. проходят по этому делу в качестве подозреваемых. Старший из них взят под стражу, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По данным Госполиции, в рамках расследоваия было проведено более 12 обысков, в результате которых изъято большое количество вещественных доказательств. Кроме того, изъято 280 000 евро и 37 000 долларов наличными, а также 110 000 тысяч евро в криптовалютном (BTC, ETH, XRP и USDT) эквиваленте.

В срочном порядке также были изъяты 11 объектов недвижимости на сумму 315 000 евро и три автомобиля, чья рыночная стоимость составляет более 30 000 евро. Следствие по делу продолжается.