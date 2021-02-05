В Латвии орудуют мошенники, действующие от имени DPD Latvija и Omniva Latvija
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Отдел по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступленями предупреждет жителей о том, что в Латвии резко активизировались мошенники, действующие от имени DPD Latvija и Omniva Latvija. Используя имя и логотипы этих компаний, мошенники пытаются получить у своих жертв данные платежных карт.

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Мошенники действуют по следующей схеме: размещают на порталах ss.lv или reklama.lv объявления о продаже каких-то товаров, вступают в переписку с потенциальными покупателями, а затем договариваются о продаже и доставке этого товара с помощью курьера.

Во время переписки потенциальным жертвам высылается ссылка на фальшивый сайт, который визуально напоминает интернет-страницы DPD Latvija или Omniva Latvija. Там клиенту предлагается ввести данные своей платежной карты, чтобы произвести расчет за товар и его доставку. Таким образом мошенники пытаются получить доступ к данным платежной карты и финансам жертвы. Частных лиц мошенники также просят указать баланс своего счета.

Количество жителей Латвии, ставших жертвами этой преступной схемы, увеличивается с каждым днем. Отдел по борьбе с киберпреступлениями ежедневно возбуждает уголовные дела, связанные с подобным видом мошенничества. Кроме того, постоянно происходит обмен информацией с правоохранительными органами соседних стран, где также была выявлена ​​аналогичная схема мошенничества.

Чтобы не подвергать себя риску стать жертвой мошенничества, Госполиция вновь призывает жителей сохранять бдительность и осторожность, не сообщать данные своих платежных и кредитных карточек,а также другую личную информацию подозрительным лицам. Также полиция призывает всегда проверять адрес веб-сайта на предмет безопасности.

В случае, если вы стали жертвой подобного мошенничества, полиция просит обращаться по следующим адресам:

- без электронной подписи заявление можно оставить на портале www.latvija.lv ;

- с электронной подписью заявление можно отправить на электронный адрес: pasts@vp.gov.lv.

Более подробную информацию о том, как связаться с полицией, можно найти здесь.

Кроме того, в целях безопасности можно скачать мобильное приложение Mana Drošība.

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